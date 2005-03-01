Бутузова (Бусарева) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутузова (Бусарева) Мария Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1926

Дата смерти

?.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1965 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
09.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутусов Иван Николаевич

Смерть
?.03.2005
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