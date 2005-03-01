Бутузова (Бусарева) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1926
Дата смерти?.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1965
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2005