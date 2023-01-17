Бутусова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Муж: Бутусов Иван Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутусов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутусов Иван Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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