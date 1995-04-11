Бутусов Михаил Николаевич
Место рожденияБаратаевка, Ульяновск, Россия
Дата рождения18.10.1918
Дата смерти11.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1918
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Акимова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Бутусова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутусова Клавдия Михайловна
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
06.08.1950
Сын: Бутусов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Бутусова Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
11.04.1995
Похороны
11.09.1995
Баратаевка, Ульяновск, Россия