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Бутусов Михаил Николаевич

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Место рождения

Баратаевка, Ульяновск, Россия

Дата рождения

18.10.1918

Дата смерти

11.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1918

Отец: Бутусов Николай Поликарпович

Мать: Бутусова Устинья Прокопьевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Акимова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Бутусова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутусова Клавдия Михайловна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
06.08.1950

Сын: Бутусов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Бутусова Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутусова Клавдия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
11.04.1995
Похороны
11.09.1995
Баратаевка, Ульяновск, Россия
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