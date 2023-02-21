Акимова (Бутусова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Бутусова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1939

Дата смерти

24.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939

Отец: Бутусов Михаил Николаевич

Мать: Бутусова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Гашнёва Тамара Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.08.1994
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