Акимова (Бутусова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1939
Дата смерти24.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Гашнёва Тамара Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.08.1994