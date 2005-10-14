Бутусова (Макарова) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1918
Дата смерти14.10.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918
Отец: Макаров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Акимова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Бутусов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутусов Михаил Николаевич
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
06.08.1950
Сын: Бутусов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Бутусов Михаил Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2005