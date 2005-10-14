Бутусова (Макарова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусова (Макарова) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1918

Дата смерти

14.10.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918

Отец: Макаров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Акимова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бутусов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутусов Михаил Николаевич

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
06.08.1950

Сын: Бутусов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Бутусов Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутусов Михаил Николаевич

Смерть
14.10.2005
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