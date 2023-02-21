Макаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Бутусова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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