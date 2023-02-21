Макаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: Бутусова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно