Гашнёва (Акимова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гашнёва (Акимова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1939 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Акимова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
29.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гашнёв Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Гашнёв Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гашнёв Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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