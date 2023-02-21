Гашнёва (Акимова) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гашнёв Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Гашнёв Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гашнёв Евгений
Смерть
Неизвестно