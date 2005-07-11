Осадчук (Иванова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук (Иванова) Зинаида Петровна

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Место рождения

Баратаевка, Ульяновск, Россия

Дата рождения

12.10.1929

Дата смерти

11.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1929

Отец: Иванов Петр Алексеевич

Мать: Иванова Клавдия Николаевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
21.10.1947

Сын: Кирс Юрий Петрович

Отец ребёнка: Кирс ?

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Отчество дали по отцу матери - Иванову П.А. Отец - немецкий солдат
Бракосочетание
14.06.1954

Муж: Осадчук Николай Ильич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1955

Сын: Осадчук Василий Николаевич

Отец ребёнка: Осадчук Николай Ильич

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Осадчук Николай Ильич

Развод
Неизвестно

Муж: Кирс ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирс ?

Смерть
11.07.2005
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