Кирс ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1947
Сын: Кирс Юрий Петрович
Мать ребёнка: Осадчук Зинаида Петровна
Тетюшское, Ульяновск, Россия
Отчество дали по отцу матери - Иванову П.А. Отец - немецкий солдат
Работа или профессия
Неизвестно
немецкий солдат
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Развод
Неизвестно
Жена: Осадчук Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осадчук Зинаида Петровна
Смерть
Неизвестно