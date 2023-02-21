Кирс ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирс ?

Кирс ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1947

Сын: Кирс Юрий Петрович

Мать ребёнка: Осадчук Зинаида Петровна

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Отчество дали по отцу матери - Иванову П.А. Отец - немецкий солдат
Работа или профессия
Неизвестно
немецкий солдат
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: Осадчук Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчук Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close