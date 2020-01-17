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Осадчук Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1955

Дата смерти

17.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1955

Отец: Осадчук Николай Ильич

Мать: Осадчук Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Татьяна Николаевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образование
По 1975
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образовательное учреждение: Сызранский политехнический техникум Специальность: пожарный техник
Бракосочетание
Около 1975

Жена: Осадчук Татьяна Николаевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Татьяна Николаевна

Место жительства
С 1980 по 2000
Лабытнанги, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан милиции
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
17.01.2020
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