Осадчук Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1955
Дата смерти17.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1955
Отец: Осадчук Николай Ильич
Мать: Осадчук Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Татьяна Николаевна
Образование
По 1975
Образовательное учреждение: Сызранский политехнический техникум Специальность: пожарный техник
Бракосочетание
Около 1975
Рождение ребёнка
21.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Татьяна Николаевна
Место жительства
С 1980 по 2000
Лабытнанги, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан милиции
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.2020