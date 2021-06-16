Осадчук (Собачкина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук (Собачкина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1955

Дата смерти

16.06.2021

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1955

Отец: Собачкин Николай Петрович

Мать: Собачкина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчук Василий Николаевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Около 1975

Муж: Осадчук Василий Николаевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчук Василий Николаевич

Место жительства
С 1980 по 2000
Лабытнанги, Россия
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
16.06.2021
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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