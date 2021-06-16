Осадчук (Собачкина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1955
Дата смерти16.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1955
Рождение ребёнка
07.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчук Василий Николаевич
Бракосочетание
Около 1975
Рождение ребёнка
21.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчук Василий Николаевич
Место жительства
С 1980 по 2000
Лабытнанги, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.2021