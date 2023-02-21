Собачкина (Наумова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкина (Наумова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1927

Дата смерти

29.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927

Отец: Наумов Михаил Иванович

Мать: Наумова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
21.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собачкин Николай Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1955

Дочь: Осадчук Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Собачкин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собачкин Николай Петрович

Смерть
29.12.1965
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