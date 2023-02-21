Собачкина (Наумова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1927
Дата смерти29.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927
Отец: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собачкин Николай Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1955
Дочь: Осадчук Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Собачкин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1965