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Собачкин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1926

Дата смерти

01.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1926

Отец: Собачкин Пётр Тимофеевич

Мать: Собачкина Евдокия

Рождение ребёнка
21.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собачкина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.1955

Дочь: Осадчук Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Собачкина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собачкина Мария Михайловна

Смерть
01.10.1978
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