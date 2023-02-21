Собачкин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1926
Дата смерти01.10.1978
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1926
Отец: Собачкин Пётр Тимофеевич
Мать: Собачкина Евдокия
Рождение ребёнка
21.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Собачкина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
29.11.1955
Дочь: Осадчук Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Собачкина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1978