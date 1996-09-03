Осадчук Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1932
Дата смерти03.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932
Отец: Осадчук Илья Михайлович
Мать: Осадчук Антонина
Бракосочетание
14.06.1954
Жена: Осадчук Зинаида Петровна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1955
Сын: Осадчук Василий Николаевич
Мать ребёнка: Осадчук Зинаида Петровна
Место жительства
Неизвестно
Котовск, Украина
Развод
Неизвестно
Жена: Осадчук Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1996
Котовск, Украина
Купил у соседей самогонки, 3 дня пил. Обнаружили только через несколько дней. Хоронили военные в противогазах, из-за запаха