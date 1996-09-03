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Осадчук Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1932

Дата смерти

03.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1932

Отец: Осадчук Илья Михайлович

Мать: Осадчук Антонина

Бракосочетание
14.06.1954

Жена: Осадчук Зинаида Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1955

Сын: Осадчук Василий Николаевич

Мать ребёнка: Осадчук Зинаида Петровна

Место жительства
Неизвестно
Котовск, Украина
Развод
Неизвестно

Жена: Осадчук Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчук Елена Леонардовна

Смерть
03.09.1996
Котовск, Украина
Купил у соседей самогонки, 3 дня пил. Обнаружили только через несколько дней. Хоронили военные в противогазах, из-за запаха
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