Осадчук (Барановская) Елена Леонардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Котовск, Украина
Смерть
Около 1992
Умерла раньше Николая. Торговала в Одессе орехами, была пупочная грыжа, ехала домой, сняли прямо с поезда, прооперировали, но спасти не смогли.