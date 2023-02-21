Осадчук (Барановская) Елена Леонардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук (Барановская) Елена Леонардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Николай Ильич

Место жительства
Неизвестно
Котовск, Украина
Смерть
Около 1992
Умерла раньше Николая. Торговала в Одессе орехами, была пупочная грыжа, ехала домой, сняли прямо с поезда, прооперировали, но спасти не смогли.
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