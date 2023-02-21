Осадчук Илья Михайлович
Место рожденияГольма, Украина
Дата рождения1898
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Гольма, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1932
Мать ребёнка: Осадчук Антонина
Рождение ребёнка
1934
Сын: Осадчук Борис Ильич
Мать ребёнка: Осадчук Антонина
Осуждение
16.11.1937
Одесса, Украина
10 лет ИТЛ
Место жительства
Неизвестно
Гольма, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчук Андрей Ильич
Мать ребёнка: Осадчук Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осадчук Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осадчук Антонина
Смерть
Около 1938