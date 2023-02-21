Осадчук Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук Илья Михайлович

Место рождения

Гольма, Украина

Дата рождения

1898

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольма, Украина
Рождение ребёнка
05.04.1932

Сын: Осадчук Николай Ильич

Мать ребёнка: Осадчук Антонина

Рождение ребёнка
1934

Сын: Осадчук Борис Ильич

Мать ребёнка: Осадчук Антонина

Осуждение
16.11.1937
Одесса, Украина
10 лет ИТЛ
Место жительства
Неизвестно
Гольма, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчук Андрей Ильич

Мать ребёнка: Осадчук Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчук Василий Ильич

Мать ребёнка: Осадчук Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчук Антонина

Смерть
Около 1938
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