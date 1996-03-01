Осадчук Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Между ?.03.1996 и ?.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1932

Сын: Осадчук Николай Ильич

Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Осадчук Борис Ильич

Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Гольма, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчук Андрей Ильич

Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчук Василий Ильич

Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Илья Михайлович

Смерть
Между ?.03.1996 и ?.06.1996
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