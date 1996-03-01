Осадчук Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиМежду ?.03.1996 и ?.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1932
Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Осадчук Борис Ильич
Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Гольма, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчук Андрей Ильич
Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осадчук Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между ?.03.1996 и ?.06.1996