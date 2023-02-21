Иванов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Петрович

Место рождения

Тетюшское, Ульяновск, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1907

Сын: Иванов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова ?Ольга?

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова ?Ольга?

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова ?Ольга?

Смерть
Неизвестно
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