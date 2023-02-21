Иванов Алексей Петрович
Место рожденияТетюшское, Ульяновск, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1907
Мать ребёнка: Иванова ?Ольга?
Тетюшское, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова ?Ольга?
Тетюшское, Ульяновск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова ?Ольга?
Смерть
Неизвестно