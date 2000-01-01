Иванова ?Ольга? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова ?Ольга?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1907

Сын: Иванов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Смерть
Неизвестно
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