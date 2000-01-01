Иванова ?Ольга?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1907
Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович
Тетюшское, Ульяновск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович
Тетюшское, Ульяновск, Россия
Смерть
Неизвестно