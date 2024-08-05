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Третьяков (?) Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Третьяков (?) Иван Егорович

Мать: Третьякова (?) Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Третьяков (?) Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Третьякова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Третьякова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Третьякова) Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Третьяков (?) Егор Ефимович

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Смерть
1804

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