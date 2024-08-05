Третьяков (?) Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Третьяков (?) Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Третьякова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Третьякова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Третьякова) Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Третьяков (?) Егор Ефимович
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Мать ребёнка: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Смерть
1804