Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Третьяков (?) Ефим Иванович

Мать: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Третьякова) Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Третьякова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Третьякова (?)) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Третьякова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Третьяков (?) Василий Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Третьякова) Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.