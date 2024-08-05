Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Третьякова) Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Третьякова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Третьякова (?)) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Третьякова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Третьяков (?) Василий Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Третьякова) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ефимия Васильевна
Смерть
Неизвестно