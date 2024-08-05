Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

20.02.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Третьяков (?) Ефим Иванович

Мать: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (?) Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.11.1774

Сын: Третьяков (Никольский) Василий (?) Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Третьякова (?)) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Третьяков (?) Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Третьякова (?)) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Третьякова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Третьякова) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Третьякова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Третьякова Екатерина Григорьевна

Смерть
20.02.1821

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