Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти20.02.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1774
Сын: Третьяков (Никольский) Василий (?) Сергеевич
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Третьякова (?)) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Третьяков (?) Никифор Сергеевич
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Третьякова (?)) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Третьякова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Третьякова) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Третьякова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Третьякова Екатерина Григорьевна
Смерть
20.02.1821