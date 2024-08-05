Третьякова (?) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1774
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Третьякова (?)) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Третьяков (?) Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович
Смерть
1790