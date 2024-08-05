Третьякова (?) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (?) Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
25.11.1774

Сын: Третьяков (Никольский) Василий (?) Сергеевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Третьякова (?)) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Третьяков (?) Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Смерть
1790

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