Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Третьяков (?) Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Третьякова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Третьякова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Третьякова) Анисия Ефимовна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Третьяков (?) Егор Ефимович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович
Смерть
До 1800