Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Третьяков (?) Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Третьякова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Третьякова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Третьякова) Анисия Ефимовна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Третьяков (?) Иван (1-Й) Ефимович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Третьяков (?) Егор Ефимович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Ефим Иванович

Смерть
До 1800

Мы используем куки для улучшения работы сайта.