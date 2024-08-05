Третьякова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Третьякова (?)) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Третьякова) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
1804
Смерть
После 1831