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Третьякова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1831

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Третьякова (?)) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Третьякова) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Смерть
После 1831

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