Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Третьякова) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Третьякова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Третьяков Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Смирнов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич
Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Третьяков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Третьяков Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно