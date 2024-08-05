Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Третьяков (Никольский) Сергей Ефимович

Мать: Третьякова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Третьякова) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Третьякова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Третьяков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Смирнов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич

Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Третьяков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Третьяков Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Третьякова Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно

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