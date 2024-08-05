Третьяков (?) Иван Егорович
Место рожденияКарачарово
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Третьяков (?) Ефим Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (?) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Третьяков (?) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (?) Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно