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Третьяков (?) Иван Егорович

Место рождения

Карачарово

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович

Мать: Матрена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (?) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Третьяков (?) Ефим Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (?) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Третьяков (?) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (?) Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно

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