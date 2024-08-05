Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

До 1715

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович

Рождение ребёнка
1677

Сын: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович

Рождение ребёнка
1690

Сын: Третьяков (?) Никита Егорович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович

Рождение ребёнка
1698

Сын: Третьяков (?) Иван Егорович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович

Смерть
До 1715

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