Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиДо 1715
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1677
Сын: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович
Рождение ребёнка
1690
Сын: Третьяков (?) Никита Егорович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Третьяков (?) Иван Егорович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович
Смерть
До 1715