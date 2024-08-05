Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков (?) Прохор Самсонович
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Третьяков (?) Андрей Самсонович
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Третьякова) Варвара Самсоновна
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Иван Самсонович
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Алексей Самсонович
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Смерть
Неизвестно