Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Третьяков (?) Егор (Георгий) Никитович

Мать: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков (?) Прохор Самсонович

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Третьяков (?) Андрей Самсонович

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Третьякова) Варвара Самсоновна

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Иван Самсонович

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Алексей Самсонович

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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