Алексей Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно