Алексей Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Мать: Ефимия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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