Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Алексей Самсонович
Мать: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Галахова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
1794