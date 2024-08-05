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Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Алексей Самсонович

Мать: Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Галахова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
1794

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