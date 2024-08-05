Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Самсонович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Самсонович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Самсонович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Самсонович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Самсонович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Самсонович
Смерть
Неизвестно