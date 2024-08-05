Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Самсонович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Самсонович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Самсонович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Самсонович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Самсонович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Самсонович

Смерть
Неизвестно

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