Мавра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Алексей Самсонович
Мать: Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич
Смерть
Неизвестно