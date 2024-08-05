Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Алексей Самсонович

Мать: Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Вонифатьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Василий (2-Й?) Иванович

Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Вонифатьевич

Смерть
Неизвестно

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