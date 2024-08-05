Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков (?) Прохор Самсонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Сын: Третьяков (?) Андрей Самсонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Третьякова) Варвара Самсоновна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович
Рождение ребёнка
1712
Сын: Иван Самсонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Алексей Самсонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович
Смерть
Неизвестно