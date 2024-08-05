Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков (?) Прохор Самсонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Третьяков (?) Андрей Самсонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Третьякова) Варвара Самсоновна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Рождение ребёнка
1712

Сын: Иван Самсонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Алексей Самсонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Смерть
Неизвестно

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