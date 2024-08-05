Третьяков (?) Андрей Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (?) Андрей Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Третьяков (?) Самсон (Самуил) Егорович

Мать: Ефимия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Павловна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Яков Андреевич

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Анна Павловна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Анна Павловна

Смерть
Неизвестно

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