Третьяков (?) Андрей Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Яков Андреевич
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Анна Павловна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Анна Павловна
Смерть
Неизвестно