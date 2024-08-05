Третьяков (?) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (?) Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Третьяков (?) Иван Егорович

Мать: Третьякова (?) Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (?) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Третьякова (?)) Дарья (Федосья) Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Третьякова (?)) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Третьякова (?)) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Ксения Михайловна

Смерть
1783

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