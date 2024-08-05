Третьяков (?) Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Третьякова (?)) Дарья (Федосья) Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Третьякова (?)) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Третьякова (?)) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Ксения Михайловна
Смерть
1783