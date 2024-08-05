Третьякова (?) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (?) Ксения Михайловна

Третьякова (?) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Третьякова (?)) Дарья (Федосья) Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Третьякова (?)) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Третьякова (?)) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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