Третьякова (?) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Третьякова (?)) Дарья (Федосья) Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Третьякова (?)) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Третьякова (?)) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно