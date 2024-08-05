Третьякова (?) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (?) Анна Семеновна

Третьякова (?) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

После 1758

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Семён (1-Й) Стефанович

Мать: Арина (Ирина) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Иван Егорович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Третьяков (?) Ефим Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван Егорович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Третьяков (?) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван Егорович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван Егорович

Смерть
После 1758

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