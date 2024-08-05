Третьякова (?) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиПосле 1758
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Семён (1-Й) Стефанович
Мать: Арина (Ирина) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Третьяков (?) Ефим Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван Егорович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Третьяков (?) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван Егорович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван Егорович
Смерть
После 1758