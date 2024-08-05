Третьяков (?) Егор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Третьякова) Анна (1-Я) Егоровна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Третьяков (?) Яков Егорович
Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Третьякова) Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Третьякова (?)) Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1804
Дочь: (Третьякова) Анна (2-Я) Егоровна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1810
Дочь: (Третьякова) Анна (3-Я) Егоровна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
08.01.1813
Дочь: (Третьякова) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Третьякова) Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Третьякова (?) Наталья Гавриловна
Смерть
После 1844