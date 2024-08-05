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ГлавнаяЛюдиТретьяков (?) Егор Ефимович

Третьяков (?) Егор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Третьяков (?) Ефим Иванович

Мать: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (?) Наталья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (?) Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Третьякова) Анна (1-Я) Егоровна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Третьяков (?) Яков Егорович

Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Третьякова) Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Третьякова (?)) Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1804

Дочь: (Третьякова) Анна (2-Я) Егоровна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Катерина Петровна

Рождение ребёнка
07.02.1810

Дочь: (Третьякова) Анна (3-Я) Егоровна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
08.01.1813

Дочь: (Третьякова) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Третьякова) Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Третьякова (?) Наталья Гавриловна

Смерть
После 1844

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