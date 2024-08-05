(Третьякова) Анисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Третьякова) Анисия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Третьяков (?) Ефим Иванович

Мать: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Владиславлев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Владиславлев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Владиславлев Иван Александрович

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Владиславлев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Владиславлева) Вера Александровна

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Владиславлев Егор Александрович

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Владиславлев Николай Александрович

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Владиславлева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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