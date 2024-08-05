(Третьякова) Анисия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Владиславлев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Сын: Владиславлев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Сын: Владиславлев Иван Александрович
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Сын: Владиславлев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Дочь: (Владиславлева) Вера Александровна
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Сын: Владиславлев Егор Александрович
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Сын: Владиславлев Николай Александрович
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович
Дочь: (Владиславлева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Владиславлев Александр Иванович