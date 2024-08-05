(Третьякова) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никанор Борисович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ксения Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Борисович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Борисович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иван Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Борисович
Смерть
Неизвестно