(Третьякова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Третьякова) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Третьяков (?) Ефим Иванович

Мать: Третьякова Авдотья (Евдокия) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанор Борисович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ксения Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Борисович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Борисович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Борисович

Смерть
Неизвестно

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