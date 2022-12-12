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Куракин Терентий Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Мать: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Бракосочетание
05.10.1833

Жена: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Со стороны жениха Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Иванов Куракин, Петр Тимофеев Маршев, Василий Ильин Беляков. Со стороны невесты Иван Савельев Кандалов, Степан Козмин Шишев, Федор Андреев Шероно... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1834

Дочь: Анна Терентьева

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1836

Дочь: Елена Терентьева

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1838

Дочь: Марфа Терентьева

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Куракин Василий Терентьев

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
13.05.1841

Дочь: Гликерия Терентьева

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1842

Дочь: Устинья Терентьева

Мать ребёнка: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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