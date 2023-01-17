Куракин (Курочкин) Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смерти?.11.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Куракин Иван Федоров
Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
08.07.1815
Дочь: Ефимия Федорова
Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
26.07.1817
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
?.11.1822
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.11.1822
Причина смерти: пухотою | пухотою