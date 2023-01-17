Куракин (Курочкин) Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракин (Курочкин) Федор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

?.11.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Теплов (куракин) Иван Егоров

Мать: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Куракин Иван Федоров

Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Куракин Терентий Федоров

Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Рождение ребёнка
08.07.1815

Дочь: Ефимия Федорова

Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1817

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Похороны
?.11.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.11.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: пухотою | пухотою
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