Куракина (Курочкина) Анисья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Курочкина) Анисья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Маршев Тимофей

Мать: Маршева Акилина Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Куракин Иван Федоров

Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Куракин Терентий Федоров

Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1815

Дочь: Ефимия Федорова

Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1817

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин (курочкин) Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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