Куракина (Курочкина) Анисья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Маршев Тимофей
Мать: Маршева Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Куракин Иван Федоров
Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1815
Дочь: Ефимия Федорова
Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1817
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Куракин (курочкин) Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно