Маршев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Маршев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Маршев Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова

Рождение
До 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Тимофеева

Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маршева Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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