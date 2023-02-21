Маршев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Маршев Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Маршев Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Тимофеева
Мать ребёнка: Маршева Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маршева Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно