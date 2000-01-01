Маршев Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Маршев Тимофей
Мать: Маршева Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Медведева Александра Иванова
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Маршев Данил Иванов
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Маршев Яков Иванов
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно