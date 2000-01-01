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Маршев Иван Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Маршев Тимофей

Мать: Маршева Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1817

Сын: Маршев Алексей Иванов

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Медведева Александра Иванова

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Маршев Данил Иванов

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1827

Сын: Маршев Яков Иванов

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Маршев Никифор Иванов

Мать ребёнка: Маршева Анастасия Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маршева Анастасия Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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