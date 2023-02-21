Маршева Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева
Отец ребёнка: Маршев Тимофей
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Маршев Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Маршев Тимофей
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Маршев Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Маршев Тимофей
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Маршев Андрей Фролов
Отец ребёнка: Маршев Фрол Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Куракина Екатерина Фролова
Отец ребёнка: Маршев Фрол Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Маршев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маршев Тимофей
Смерть
1835