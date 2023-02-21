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Маршева Акилина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1805 г.р.
Вычислено 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Куракина (курочкина) Анисья Тимофеева

Отец ребёнка: Маршев Тимофей

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Маршев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Маршев Тимофей

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Маршев Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Маршев Тимофей

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Маршев Андрей Фролов

Отец ребёнка: Маршев Фрол Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Куракина Екатерина Фролова

Отец ребёнка: Маршев Фрол Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маршев Фрол Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Маршев Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маршев Тимофей

Смерть
1835
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