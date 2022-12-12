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(Куракина) Анна Терентьева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.12.1834

Дата смерти

09.01.1841

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1834

Отец: Куракин Терентий Федоров

Мать: Куракина Евдокия Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.12.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села казенный крестьянинъ Алексей Ивановъ Шишофъ и Того жь села казеннаго крестьянина Петра Васильева Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
09.01.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ оспы | отъ оспы
Похороны
11.01.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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