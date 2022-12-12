(Куракина) Анна Терентьева
Место рождения
Дата рождения09.12.1834
Дата смерти09.01.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1834
Отец: Куракин Терентий Федоров
Мать: Куракина Евдокия Петрова
Крещение
13.12.1834
воспреемники: Онагожь Села казенный крестьянинъ Алексей Ивановъ Шишофъ и Того жь села казеннаго крестьянина Петра Васильева Шишова дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
09.01.1841
Причина смерти: отъ оспы | отъ оспы
Похороны
11.01.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви