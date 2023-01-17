(Куракина) Марфа Терентьева
Место рождения
Дата рождения04.07.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1838
Отец: Куракин Терентий Федоров
Мать: Куракина Евдокия Петрова
Крещение
04.07.1838
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Тереньтиі Петровъ Шишофъ и Онагожь Села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь ево девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно