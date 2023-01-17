(Куракина) Марфа Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куракина) Марфа Терентьева

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Место рождения

Новая Рачейка

Дата рождения

04.07.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1838

Отец: Куракин Терентий Федоров

Мать: Куракина Евдокия Петрова

Крещение
04.07.1838
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Тереньтиі Петровъ Шишофъ и Онагожь Села После умершаго уделнаго кресьянина Петра Васильива Шишова дочь ево девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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