Куракина (Шишева) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Шишева) Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Шишев Петр Васильев

Мать: Шишева Авдотья

Бракосочетание
05.10.1833

Муж: Куракин Терентий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Со стороны жениха Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Иванов Куракин, Петр Тимофеев Маршев, Василий Ильин Беляков. Со стороны невесты Иван Савельев Кандалов, Степан Козмин Шишев, Федор Андреев Шероно... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1834

Дочь: Анна Терентьева

Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1836

Дочь: Елена Терентьева

Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1838

Дочь: Марфа Терентьева

Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Куракин Василий Терентьев

Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров

Рождение ребёнка
13.05.1841

Дочь: Гликерия Терентьева

Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1842

Дочь: Устинья Терентьева

Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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