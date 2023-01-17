Куракина (Шишева) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: Шишев Петр Васильев
Мать: Шишева Авдотья
Бракосочетание
05.10.1833
Со стороны жениха Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Иванов Куракин, Петр Тимофеев Маршев, Василий Ильин Беляков. Со стороны невесты Иван Савельев Кандалов, Степан Козмин Шишев, Федор Андреев Шероно... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1834
Дочь: Анна Терентьева
Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров
Рождение ребёнка
21.05.1836
Дочь: Елена Терентьева
Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров
Рождение ребёнка
04.07.1838
Дочь: Марфа Терентьева
Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Куракин Василий Терентьев
Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров
Рождение ребёнка
13.05.1841
Дочь: Гликерия Терентьева
Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров
Рождение ребёнка
02.10.1842
Дочь: Устинья Терентьева
Отец ребёнка: Куракин Терентий Федоров
Смерть
Неизвестно